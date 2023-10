Convegno Inail Sicilia “Salute e sicurezza in edilizia: dalla prevenzione alle nuove tecnologie per abbattere il rischio”

Sicurezza sul lavoro, a Palermo un convegno promosso da Inail Sicilia e Panormedil Cpt su nuove tecnologie e prevenzione per ridurre rischi infortuni. L’utilizzo e il valore aggiunto dei nuovi strumenti tecnologici per abbattere il rischio infortuni sui luoghi di lavoro e le proposte strategiche sul fronte della prevenzione e della formazione per fronteggiare l’emergenza delle morti bianche.

È il tema del convegno dal titolo “Salute e sicurezza in edilizia: dalla prevenzione alle nuove tecnologie per abbattere il rischio”, promosso e organizzato da Panormedil Cpt, dall’Inail, e in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, nell’ambito della Settimana Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si terrà nella sala conferenze dell’Ance Palermo (Foto Umberto I 21) venerdì prossimo, a partire dalle 9.

In apertura gli interventi di Gaetano Scancarello e Pasquale De Vardo, presidente e vicepresidente di Panormedil Cpt e di Massimiliano Miconi, presidente dell’Ance Palermo, seguiti dai saluti delle autorità, tra cui Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture, Laura Vaccaro, pubblico ministero della Procura di Palermo, Andrea Messina, assessore regionale Autonomie locali e Funzione pubblica, e il sindaco Roberto Lagalla. In rappresentanza dell’Inail Sicilia parteciperà il direttore regionale, Giovanni Asaro. I lavori saranno introdotti da Duilio Castiglia, direttore Panormedil Cpt Palermo, e moderati dalla giornalista Nadia La Malfa.

La giornata formativa inizierà con la relazione sui nuovi supporti tecnologici alle attività di vigilanza nei luoghi di lavoro da parte del personale del U.o.s. Controllo e Vigilanza dell’Asp di Palermo. Particolare attenzione sarà riservata alla salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni nel territorio siciliano, grazie all’intervento del pubblico ministero, Danilo Carrozzo, sui sistemi di vigilanza e sanzionatori nella tutela della salute e della sicurezza e al focus sugli infortuni sul lavoro da parte del direttore della scuola di specializzazione in Medicina del lavoro dell’Università degli studi di Palermo, Alberto Firenze.

Grazie al supporto e alla collaborazione del Dit Inail, Luciano Di Donato, direttore del laboratorio IV sicurezza degli impianti di trasformazione e produzione, presenterà il nuovo simulatore, brevetto Inail, che verrà utilizzato nei prossimi mesi in Sicilia per la formazione e l’addestramento degli operatori negli ambienti confinati e sospetti di inquinamento . A seguire interverrà Roberto Muscinelli sulle tecnologie aero spaziale a supporto della sicurezza dei cantieri, seguito da Francesco De Rosa e Francesca Marcatajo, che approfondiranno i temi della digitalizzazione della documentazione di cantiere e degli strumenti innovativi per la gestione degli stessi.

Durante la giornata verranno forniti i dati sull’andamento infortunistico in Sicilia, con un particolare approfondimento al settore costruzioni ed agli ambienti confinati.