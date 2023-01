Poste Italiane e il Progetto Polis per “rivoluzione” i piccoli Comuni. Meloni: “Modello esemplare”

La premier Giorgia Meloni è intervenuta oggi alla convention di Poste Italiane a Roma per parlare del progetto Polis, dedicato alla digitalizzazione dei piccoli centri italiani.

La premier Giorgia Meloni è intervenuta oggi, lunedì 30 gennaio 2023, alla convention di Poste Italiane al centro congressi “La Nuvola” a Roma.

Durante l’incontro è stato presentato anche il Progetto Polis di Poste Italiane, un progetto che mira a “valorizzare i piccoli centri, portando nel cuore pulsante degli Uffici Postali servizi digitali e innovazione“. Ecco cosa ha detto il presidente Meloni durante il suo intervento.

Convention di Poste Italiane, l’intervento di Giorgia Meloni

“È come avere davanti i cittadini di tutta Italia, è affascinante e appassionante ed è vero ciò che diceva il video – molto bello – di presentazione di Polis: sappiamo che l’Italia si fonda soprattutto sui suoi Comuni, sappiamo che ciascun Comune indipendentemente dalle dimensioni, la latitudine, la distanza che lo separa da un centro più grande, è fondamentale perché è attraverso quei Comuni che abbiamo custodito e custodiamo la nostra identità, la più grande delle ricchezze che questa nazione possa vantare”, ha detto Giorgia Meloni alla convention di Poste Italiane.

Ricordando anche come i Comuni “siano da sempre l’istituzione più prossima alla vita dei cittadini”, la premier ha sottolineato come la digitalizzazione possa essere uno strumento per semplificare l’attività dei sindaci e delle amministrazioni comunali.

Per questo, per Giorgia Meloni il progetto Polis rappresenta un “modello esemplare”, che rappresenta la necessità di “fornire strumenti adeguati a un tempo complesso ai comuni per avvicinare le istituzioni ai cittadini”.

Il progetto Polis

Il progetto per la digitalizzazione dei piccoli Comuni prevede un investimento di oltre un miliardo di euro: 800 milioni dal PNRR, 320 milioni da Poste Italiane. Un modello di “collaborazione a 360 gradi tra un’azienda strategica nazionale come Poste e l’amministrazione centrale e locale”, di “innovazione e inclusione sociale per l’Italia e l’Europa”.

“Un progetto così ambizioso – sottolinea Giorgia Meloni alla convention di Roma – non poteva che essere portato avanti da Poste Italiane, azienda insostituibile e alleata dello Stato, una straordinaria risorsa: Poste c’è dove spesso manca quasi tutto. Un punto di riferimento straordinario per gli italiani, l’avamposto delle istituzioni, un’azienda antica che non ha mai rinunciato ad aggredire la modernità. Due sono gli obiettivi di Polis: creare sportelli unici della PA che permetteranno di usufruire di molti servizi oggi erogati in modo frammentato”.