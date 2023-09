Corriere della droga “pendolare” con l’eroina nella tracolla: arrestato al terminal

Arrestato un 27enne trapanese, che probabilmente intendeva trasportare la droga da Palermo per rivenderla nel Trapanese.

La Polizia di Stato di Palermo ha arrestato un 27enne trapanese, ritenuto corriere della droga, e ha posto sotto sequestro 175 grammi circa di crack / eroina destinati al consumo di droghe in provincia di Trapani.

Sono gli esiti di una felice intuizione e del conseguente controllo d’iniziativa svolto da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in via Tommaso Fazello, nei pressi del terminal dei pullman che collegano Palermo agli altri capoluoghi siciliani.

Il luogo, interessato dal passaggio di tanti viaggiatori in transito da e verso il capoluogo, si sarebbe infatti potuto prestare anche al transito di corrieri e stupefacente diretti verso le province siciliane, alimentando così le rotte del fiorente traffico “interprovinciale” di droga.

Arrestato corriere della droga a Palermo, sequestro di eroina

L’attenzione dei poliziotti è stata, sin da subito, attratta dalla corsa affannosa di un ragazzo che, con una tracolla in spalla, provenendo da via Oreto, a piedi, si dirigeva verso un pullman destinato a Trapani. I poliziotti hanno sottoposto il giovane a un controllo, hanno notato il suo nervosismo e gliene hanno chiesto conto: il giovane ha affermato di temere di perdere il pullman, la cui partenza era però prevista a distanza di parecchi minuti.

Gli agenti, insospettiti, hanno chiesto all’individuo di svuotare il contenuto della borsa, ma il giovane si è lanciato in una veloce fuga in direzione di via Oreto. I poliziotti lo hanno raggiunto e hanno recuperato l’involucro che il fuggitivo aveva lanciato subito dopo essersi allontanato. All’interno della sacca sono stati recuperati 4 ovuli contenenti eroina / crack.

Addosso all’uomo sono state trovate altre due dosi di eroina e una di marijuana, nonché 80 euro e un bilancino di precisione.

Provvedimenti

La droga è stata sequestrata, l’uomo arrestato e indagini sono in corso per risalire ai fornitori dello stupefacente che il corriere aveva acquistato e avrebbe trasportato nel trapanese, senza il provvidenziale intervento dei poliziotti.

Giova precisare che l’indagato è indiziato in merito al reato contestato e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.