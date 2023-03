Corte dei Conti: “Solo nel 2022 oltre 900 sentenze e condanne per 17 milioni”

Inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo. Segui gli aggiornamenti.

Nel 2022, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Sicilia, nonostante una scopertura dell’organico magistratuale del 27%, ha emesso 901 sentenze, di cui 104 quelle in materia di responsabilità amministrativa nei confronti di 301 convenuti amministratori, dipendenti pubblici o soggetti privati legati da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

In più, ha pronunciato condanne per un totale di quasi 17,4 milioni di euro.

Corte dei Conti, inaugurazione anno giudiziario: dati 2022

Sono alcuni dei dati illustrati dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia, Vincenzo Lo Presti, durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario 2023, che si è svolta stamattina allo Steri di Palermo.

Inoltre, sono 10 le sentenze in materia di conti giudiziali resi da agenti contabili (tesorieri, consegnatari, economi, etc.) con condanne pari a 16,8 milioni; infine, sono 787 le sentenze in materia di pensioni pubbliche, 258 le ordinanze e 2761 decreti in materia di conti giudiziali.

Corte conti, Lo Presti “Importante spendere bene poche risorse”

“È importante spendere bene le poche risorse disponibili, perché le risorse non bastano a soddisfare tutte le esigenze. Quindi, bisogna amministrarle in maniera tale da farle affluire preferibilmente nei confronti di chi ne ha più bisogno, ovvero la parte più debole della popolazione. Ma per svolgere questa Attivita di gestione è importante non solo la celerità nella spesa di denaro pubblico, ma anche che questo avvenga in maniera oculata. Da qui nasce l’esigenza di un sistema di controllo che si affianchi all’amministrazione attiva per garantire: da un lato l’assoluto rispetto delle leggi che regolano l’attività amministrativa, dall’altro lato il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella impiego delle risorse pubbliche”. Così Vincenzo Lo Presti, presidente regionale della Corte dei Conti, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023.

“Questo – ha aggiunto Lo Presti – credo sia essenziale per garantire l’eguaglianza sostanziale dei cittadini come previsto dall’articolo 3 secondo comma della Costituzione. Anche perché l’articolo 2 della Costituzione impone l’adempimento di doveri di solidarietà, politica, economica e sociale. E quindi quale mezzo migliore, dell’utilizzo di denaro pubblico, per realizzare queste finalità”. Poi l’allarme sull’organico che vede “una scopertura del 27%, però grazie alla buona volontà e l’impegno dei colleghi riusciamo comunque a garantire un servizio efficiente – ha sottolineato Lo Presti-. Nel senso che i giudizi vengono trattati con la massima celerità possibile, sempre nel rispetto delle garanzie del contraddittorio”, ha concluso il presidente della sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti.

Corte conti, Zingale “In procura deficit organico del 42%”

“La perdurante carenza di magistrati presso la Procura regionale siciliana influenza negativamente l’impegno necessario a rispondere alle notevoli istanze di giustizia alle quali è esposto l’ufficio, in un territorio nel quale l’emergenza sociale e di legalità appare ancora particolarmente viva”. Così il procuratore regionale della sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, Pino Zingale, durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, in corso di svolgimento allo Steri, a Palermo.

“L’organico di diritto della Procura regionale siciliana è fissato in 12 magistrati, incluso il Procuratore Regionale e al primo gennaio 2022 risultavano complessivamente in servizio 6 magistrati in assegnazione principale oltre uno in aggiuntiva; quest’ultimo, dal 30 settembre 2022, è stato sostituito da un magistrato in assegnazione principale – aggiunge Zingale -. Nel complesso, quindi, risultano in servizio un presidente di Sezione con funzioni di Procuratore Regionale, un vice Procuratore Generale e 6 Sostituti Procuratori Generali, con una scopertura di organico di 4 posti, che si attesta sulla soglia critica del 42%”.