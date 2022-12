Covid, Asp Palermo attiva terzo Drive In

Lo screening di massa per il Coronavirus viene eseguito con tampone rapido. Il servizio è in funzione ogni giorno dalle ore 8 alle 20

Dopo “Casa del Sole” e “Pisani”, da domani (sabato 24 dicembre) sarà attivo il terzo Drive In H12 attivato in città dall’Asp di Palermo. Lo screening di massa per il Coronavirus viene eseguito con tampone rapido. Il servizio è in funzione ogni giorno dalle ore 8 alle 20, compresi Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania.

Al Drive In “Casa del Sole” l’ingresso delle autovetture avviene da via Sarullo n. 19; al “Pisani” da via La Loggia n. 5 e, da domani, alla “Guadagna” da via dell’Orsa Minore 114. Per motivi organizzativi l’accesso viene consentito fino alle ore 19.30: la prestazione è garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino ad esaurimento.

Per tutte le informazioni sugli altri Drive In organizzati in città e provincia e sulle sedi per la vaccinazione o per le somministrazioni a domicilio, gli utenti possono consultare la sezione “Covid 19” del sito internet dell’Asp di Palermo.