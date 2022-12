Covid: Asp Palermo, dal 24 al 26 dicembre 1.150 tamponi in drive in

Il giorno di Santo Stefano è stato quello di maggiore afflusso con 501 somministrazioni, di cui 307 nel solo servizio della Casa del Sole

Sono stati 1.150 i tamponi somministrati dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo dal 24 al 26 dicembre nei 3 drive-in a disposizione degli utenti in città. Il giorno di Santo Stefano è stato quello di maggiore afflusso con 501 somministrazioni, di cui 307 nel solo servizio della Casa del Sole. Il presidio di via Sarullo è stato quello maggiormente frequentato dagli utenti con 786 tamponi complessivi dalla vigilia di Natale al 26 dicembre, mentre è via via crescente il numero di persone che ha usufruito del servizio offerto nei presidi ‘Pisani’ di via La Loggia 5 e ‘Guadagna’ di via dell’Orsa Minore 114.

Screening massa con tampone rapido

Lo screening di massa per il Coronavirus viene eseguito con tampone rapido. Il servizio nei drive in Casa del Sole, Guadagna e Pisani è in funzione ogni giorno dalle 8 alle 20, compresi Capodanno e l’Epifania. Per tutte le informazioni sugli altri drive in organizzati in città e provincia e sulle sedi per la vaccinazione o per le somministrazioni a domicilio, gli utenti possono consultare la sezione ‘Covid 19’ del sito internet dell’Asp di Palermo: https://www.asppalermo.org/copertina.asp.