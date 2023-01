Covid, Ricciardi: “Rischio elevatissimo di contagio in aereo con Kraken”

Il docente di Igiene alla Cattolica di Roma, Walter Ricciardi, lancia l'allarme sulla variante Kraken in luoghi affollati come gli aerei

Attenzione ai luoghi affollati come gli aerei con la nuova variante Kraken del Covid-19.

A lanciare il monito è Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, interpellato da Adnkronos.

“In questo momento, con sottovarianti di Sars-Cov-2 così contagiose, stare in ambienti affollati come gli aerei, a maggior ragione senza mascherine, è un rischio elevatissimo – afferma Ricciardi – L’indicazione dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di evitare i viaggi non essenziali qualora la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, mi sembra un saggio consiglio che ognuno deve interpretare nella maniera più adeguata alle proprie esigenze. E’ un suggerimento che deriva dall’incredibile contagiosità di queste varianti, con conseguenze soprattutto per le persone fragili. Quasi il 100% dei veivoli in giro per il mondo ha almeno una persona che ha il Covid, secondo i dati disponibili”.

Ricciardi: “Con variante Kraken una persona contagiata ne infetta 18”

I dati emersi dagli studi sulla nuova variante del coronavirus invitano a prestare attenzione e a non abbassare la guardia.

“In questa situazione di scarse vaccinazione, con Kraken con il quale ogni persona contagiata ne infetta 18, se si fa un viaggio aereo tutti i passeggeri possono essere contagiati. E’ impressionante – prosegue Ricciardi – In Europa noi abbiamo un’immunità diversa rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, Paesi in cui abbiamo più problemi. Nel Paese asiatico la popolazione non è protetta, sono immunizzati con vaccini che non sono in grado di tutelare dalla malattia grave e stanno vivendo un’emergenza catastrofica che sta coinvolgendo milioni di cittadini. Negli Usa la situazione è diversa perché comunque c’è una buona fascia di popolazione vaccinata”.

“Aerei a rischio con incontro tra varie comunità”

“Su un aereo si mixano tutte queste comunità, provenienti da tutto il mondo, e il rischio, come ambiente chiuso e affollato in cui si soggiorna a lungo, diventa molto elevato, senza mascherine e vaccinazione – conclude Ricciardi – E’ bene dunque che l’Europa, la parte del mondo oggi più protetta dal Covid, dica ‘attenzione’ perché la situazione negli altri Continenti è caratterizzata da una forte circolazione virale e gli aerei sono i mezzi di trasmissione principale: tutte le analisi che vengono fatte sulle acque di scarico degli aerei dimostrano che il 97% dei veivoli abbia a bordo almeno un soggetto infetto”.