Covid, Schillaci “Stiamo uscendo definitivamente dalla pandemia”

"I dati settimanali dimostrano ancora oggi una diminuzione dell'incidenza e un minor numero di pazienti ricoverati", ha detto il ministro

“I dati settimanali” di Covid “che mi hanno trasmesso dall’Istituto superiore di sanità dimostrano ancora oggi una diminuzione dell’incidenza e un minor numero di pazienti ricoverati. Questo finalmente significa che stiamo uscendo definitivamente da questa pandemia che ha fatto soffrire tutti per 3 anni e possiamo guardare almeno da questo punto di vista con grande ottimismo al futuro”. Lo ha evidenziato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervistato su Rainews24.

Il ministro: “Ritardare screening oncologici tra effetti peggiori pandemia”

“Devo dire – ha ricordato – che uno degli effetti peggiori della pandemia è stato quello proprio di ritardare gli screening oncologici, di far sì che le persone si ricordassero meno delle altre malattie. Quindi dobbiamo in fretta recuperare ciò che è andato perduto in questo lasso di tempo”.