Da Alemanno il progetto per un “partito trasversale”

PALERMO – L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno (nella foto), già ministro e promotore del comitato “Fermare la guerra”, cui hanno aderito diversi esponenti della destra, intellettuali di area ma anche rappresentanti dei “mondi del dissenso” e delle associazioni, incontrerà i gionalisti domani mattina nell’hotel Astoria Palace, in via Montepellegrino 62.

Tema della conferenza stampa: “La costruzione di un percorso politico che interpreti il cambiamento, in alternativa alle attuali politiche messe in campo dal Governo Meloni. Un progetto politico per un partito trasversale, che colga il disagio di quella parte del paese, da sempre attento alle minoranze e alle questioni sociali”.

Nel corso dell’incontro, inoltre, si parlerà anche di una possibile partecipazione ai futuri appuntamenti elettorali.