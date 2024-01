Chiara Ferragni: ritirate dal mercato le Daygum brandizzate

La limited edition prodotta dalla Perfetti Van Melle in collaborazione con l'influencer giunge al capolinea.

L’azienda Perfetti Van Melle, specializzata nella fabbricazione di caramelle e chewing gum, sta procedendo al ritiro dal mercato delle Daygum brandizzate Chiara Ferragni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sembrerebbe, al contrario di quello che si potrebbe pensare, che la decisione non avrebbe nulla a che vedere con lo scandalo Balocco. La situazione, infatti, ha destato parecchio scalpore, estendendosi ad altri prodotti marchiati da Chiara Ferragni, come le uova di Pasqua realizzate in collaborazione con Giochi preziosi e la bambola con Trudy.

Daygum Chiara Ferragni: edizione giunta al capolinea

L’operazione commerciale realizzata da Ferragni con Perfetti Van Melle per le gomme Daygum non sembra essere attenzionata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Si tratterebbe, infatti, di una limited edition, dunque la conclusione era già prevista dopo un certo periodo di tempo.