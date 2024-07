DAZN, i prezzi degli abbonamenti per il 2024 e i piani: i dettagli

DAZN ha presentato un roster di offerte con documentari e produzioni originali relative al mondo dello sport. La società ha reso noti i piani che prevedono un catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand. Ampie sono le proposte messe a disposizione dalla piattaforma di streaming.

Le sottoscrizioni: 3 tipi

Gli utenti hanno a disposizione 3 tipologie di sottoscrizione con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta. Si parla del piano STANDARD, del piano PLUS e del piano START.

Piano STANDARD

Si può scegliere tra il pagamento annuale in una unica soluzione e quello dilazionato in 12 mensilità o pagamento mensile. A partire da 34.99 € al mese si possono guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Possibile usare il servizio DAZN in mobilità ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.

Grazie al piano annuale dilazionato in 12 mensilità si paga ogni mese con 12 rate da 34,99 €. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal non tramite gli store digitali di Amazon o Apple.

Con il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione si pagheranno 359 € pari a 29,92 € al mese con un risparmio di 15 € al mese rispetto al piano mensile per un totale di oltre 180 € all’anno.

Il piano annuale dilazionato in 12 mensilità è disponibile sullo store digitale di Google con 12 rate da 39,99 € al mese.

Con il piano mensile si pagano 44,99€ al mese senza vincoli. Esiste la possibilità disdire con 30 giorni di preavviso. Il piano mensile è disponibile anche dallo store Apple e Google a 49,99 € al mese.

Piano PLUS

A partire da 59,99 € al mese il piano PLUS permette guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. Consentito l’uso del servizio DAZN in mobilità con contemporaneità della visione.

Con il piano annuale con pagamento dilazionato si pagano 12 rate da €59,99 al mese. Nell’area “Il mio account” si può annullare. Disponibile per i clienti con pagamento tramite carta di credito/debito o paypal e non con store digitali di Apple o Amazon.

Il piano annuale dilazionato in 12 mensilità è disponibile sullo store digitale di Google con 12 rate da 59,99 € al mese.

Col pagamento anticipato in un’unica soluzione si pagherà 599 € all’anno pari a 49,91 € al mese con un risparmio di 20 € al mese rispetto al piano mensile e un risparmio totale di oltre 240 € all’anno.

Il piano mensile da 69,99€ al mese senza vincoli è fruibile pure dallo store digitale Apple e Google. Possibile disdire con 30 giorni di preavviso.

Piano START

Questo pacchetto è dedicato al multisport: include tutto il miglior volley nazionale e internazionale, il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. La stagione di basket più completa di sempre si potrà vedere a partire da 11,99 € al mese per 12 mesi. Il grande basket italiano ed europeo nonché tutte le partite della Serie A UnipolSai e della Turkish Airlines Euroleague oltre alla BKT Eurocup.

Si può guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi se entrambi connessi alla stessa rete internet dell’abitazione. Entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della casa.

Scaduti i termini dell’offerta speciale con il contratto annuale con pagamento dilazionato, con permanenza di 12 mesi, si pagheranno 12 rate da 11,99 € al mese. Si può annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito debito o paypal e non tramite gli store digitali di Apple o Amazon.

Il piano annuale dilazionato in 12 mensilità è disponibile sullo store digitale di Google con 12 rate da 13,99 € al mese.

Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione servono 99 € all’anno pari a 8,25 € al mese: risparmio di 6,70 € al mese rispetto al mensile e totale di oltre 80 € all’anno.

Con il piano mensile da 14,99 € si può disdire con 30 giorni di preavviso. Il piano mensile è disponibile pure dallo store Apple e Google a 16,99 € al mese.

GOAL PASS: le info

GOAL PASS è dedicato agli appassionati di calcio: il meglio dello sport internazionale. Il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 mensilità prevede un prezzo da 13,99€ al mese. Si può annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Piano disponibile per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal sul sito ufficiale.

Con il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione con 129 € all’anno pari a 10,75 € al mese si riscontra un risparmio di 9 € al mese rispetto al mensile e totale di oltre 100 € all’anno.

Il piano mensile è disponibile per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal sul sito a 19,99€ al mese. Presente la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.

Le seguenti informazioni sono state diffuse da DAZN e per consultare maggiori dettagli è possibile visionare il sito.