Decreto bollette, ecco le agevolazioni per le imprese agricole

Tra le misure previste dal decreto Bollette, previsti dei vantaggi per gli imprenditori agricoli che producono e cedono energia fotovoltaica

Nuove agevolazioni per imprese agricole.

Per l’anno di imposta 2022 agli imprenditori agricoli che producono e cedono energia fotovoltaica è garantita, per la componente riconducibile all‘energia ceduta, un regime di tassazione più favorevole basato sul minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’Arera e il valore di 120 euro/MWh.

Lo prevede il decreto Bollette, per cui è arrivato questa sera il definitivo via libera da parte del consiglio dei ministri.