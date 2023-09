Tredicesima 2023, il Governo pensa alla detassazione (ma non per tutti): le ipotesi al vaglio

Detassazione Tredicesima, il Governo ci pensa ma sono numerosi gli ostacoli. Ecco cosa potrebbe cambiare in caso di riuscita.

Sono settimane calde per il Governo, chiamato a fornire delle risposte esaustive contro il caro vita e per quanto riguarda il tema della fiscalità. A tal proposito, sono già diverse le misure in programma ad autunno 2023 ancor prima del varo della nuova Manovra che dovrà avvenire, com’è noto, entro la scadenza del 31 dicembre 2023.

Tra i nodi da sciogliere vi è anche quello relativo alla possibile detassazione della Tredicesima che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. La mossa avrebbe lo scopo di fornire una maggiore liquidità alle famiglie italiane in un momento contraddistinto dalle numerose spese. Ma il percorso non è semplice.

Tredicesima, cos’è e chi ne ha diritto

La Tredicesima è una sorta di mensilità ulteriore che viene percepita sia dai lavoratori dipendenti sia da chi si trova in pensione. Essa viene sottoposta a tassazione così come viene indicato dall’art. 51 del Dpr n. 917/1986 – Tuir.

Inoltre, per la Tredicesima non vengono attuate le solite detrazioni per i lavoratori dipendenti e i familiari a carico, determinando così un’applicazione maggiore delle trattenute Irpef. Condizione che comporta l’erogazione di una somma più bassa rispetto allo stipendio che viene percepito durante i 12 mesi.

Detassazione Tredicesima, ipotesi aliquota 15%

Cosa può fare quindi il Governo per alleggerire la tassazione e fornire ai nuclei familiari italiani un “extra” maggiore a fine anno? Certamente fare in fretta, elaborando una normativa in tempi brevi che vada a modificare l’attuale l’indicazione attuale. Ma potrebbe non bastare.

Servirebbe inoltre garantire il tempo necessario per il calcolo delle buste paga con la nuova tassazione. Al momento, secondo il progetto della riforma fiscale del Governo Meloni, l’ipotesi maggiormente accreditata sembra essere quella dell’aliquota unica al 15%, in luogo delle aliquote attuali, che a seconda del reddito sono al 23%, al 25%, 35% fino al 43%.

Detassazione Tredicesima, chi potrebbe beneficiarne

Ma non solo. La detassazione della Tredicesima potrebbe non essere applicata a tutti i lavoratori. A mettere i bastoni tra le ruote al Governo è sempre il tempo a disposizione, oltre alle risorse limitate. In virtù di questo scenario, l’abbattimento delle tasse sulla Tredicesima potrebbe essere applicato soltanto sui redditi più bassi, lasciando così fuori dalla riforma una buona parte di popolazione.

Foto di João Geraldo Borges Júnior da Pixabay