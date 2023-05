Diletta Leotta e lo shock della gravidanza: “Ecco quando nascerà mia figlia”

La conduttrice catanese racconta a "Verissimo" la sua gravidanza, fornendo qualche anticipazione sulla possibile data e sul nome della bimba

Diletta Leotta racconta la sua gravidanza a “Verissimo”, ospite di Silvia Toffanin.

La conduttrice e giornalista catanese diventerà mamma di una bimba ad agosto, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa insieme al compagno e portiere del Newcastle Loris Karius.

Diletta Leotta: “Scoprire di essere incinta all’inizio uno shock”

“Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato – le parole di Diletta – All’inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella. Il termine della gravidanza è fissato per il 16 agosto, vale a dire il giorno del mio compleanno”.

La conduttrice ha raccontato anche il modo in cui ha comunicato al compagno di essere incinta: “Ero in Sicilia. Ho guardato il risultato del test mentre eravamo in videochiamata. Lui era felicissimo, io senza parole“.

“Non sappiamo ancora il nome”

Diletta ha poi provato a fornire alcune anticipazioni sul nome, non ancora deciso.

“Io avrei voluto chiamarla come mia mamma, Ofelia. Quando, però, gliel’ho detto, lei, invece di commuoversi, me l’ha bocciato. A me piacerebbe un nome italiano. Loris è più per un nome straniero. Decideremo quando nascerà, guardandola”.