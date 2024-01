“I said yes”, Diletta Leotta si sposa con Loris Karius: l’annuncio su Instagram

Il sì della bella conduttrice risale a qualche mese fa, ma l'ufficialità è arrivata soltanto adesso.

Diletta Leotta si sposa con Loris Karius: lo ha comunicato la stessa conduttrice televisiva e radiofonica sui social, mostrando il suo bellissimo anello.

Lo ha reso noto soltanto adesso, nonostante sia trascorso qualche mese dal “sì” al fidanzato, padre della piccola Aria.

Diletta Leotta si sposa, il post su Instagram

“Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”. Queste le parole nel post su Instagram, corredato da tre bellissime foto che mostrano Diletta Leotta incinta e con l’anello al dito, Loris Karius nel momento della proposta e la coppia felice dopo il “sì” della bella conduttrice.

Si conoscono dettagli?

Al momento tutti i dettagli sul matrimonio di Diletta Leotta sono top secret! Niente su data, location e altro: nei prossimi mesi, però, la conduttrice sarà sicuramente protagonista della cronaca rosa con il suo giorno speciale. E ci sarà, naturalmente, anche la piccola Aria.

Tantissimi i messaggi di auguri su Instagram.

Foto da Instagram