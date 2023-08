Regalo speciale per Diletta Leotta, diventa mamma nel giorno del suo compleanno

Alle ore 8.47 del 16 agosto, giorno del suo compleanno, Diletta Leotta ha accolto la prima figlia. Ecco come si chiama.

Diletta Leotta diventa mamma e accoglie la piccola Aria proprio nel giorno del suo compleanno, mercoledì 16 agosto 2023.

Un momento di gioia incredibile per la nota conduttrice televisiva e radiofonica e il compagno, l’atleta Loris Karius.

Diletta Leotta diventa mamma della piccola Aria

Circa 9 mesi fa la giovane siciliana e il compagno avevano annunciato felicemente la gravidanza. Ora il sogno di costruire una famiglia si è trasformato in realtà con l’arrivo della bambina. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? – aveva scritto emozionata la coppia – Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia! Soon we’ll be three”.

Naturalmente, Diletta Leotta non poteva non condividere la felicità del momento con un post sul suo profilo Instagram:

“Today I was reborn through you

Welcome Aria

You are the best gift we could have asked for

Oggi rinasco con te.

Benvenuta Aria

Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”.

Queste le poche, semplici ma toccanti parole di Diletta Leotta di fronte al miracolo della nascita e alla gioia di diventare madre per la prima volta proprio nel giorno del suo 32esimo compleanno. Sotto l’annuncio sui social tantissimi commenti da parte di celebrità e fan, nonché qualche battutina (scontata, in certi contesti) sulla scelta originale del nome (tipo “Così a Catania la chiami Ciatu”).

Fonte foto: Instagram