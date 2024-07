Dipendenti pubblici, aumento di stipendio con rinnovo di contratto: le cifre

Novità sul rinnovo di contratto nella Pubblica Amministrazione. L'Aran ha presentato la tabella svelando le cifre per l’aumento di stipendio.

Novità sul rinnovo di contratto nella Pubblica Amministrazione. L’Aran, agenzia che rappresenta lo Stato al tavolo delle trattative, ha presentato la tabella svelando le cifre per l’aumento di stipendio. Sono interessati coloro che fanno parte del comparto funzioni centrali, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L’incremento potrà arrivare fino a 190 euro. Al centro delle trattative altre figure quali Forze Armate e di Polizia nonché il personale scolastico. Relativamente al settore sanitario pure in questo caso sono state comunicate le cifre dell’aumento. Naturalmente potrebbero esserci delle variazioni dovute all’accordo che sarà sottoscritto.

Incremento del personale delle Forze Armate e di Polizia

Le tabelle con gli aumenti riguardo al comparto Difesa e Sicurezza sono state rese noto prima dell’inizio del tavolo contrattuale.

Esercito Italiano: 2.360 euro;

Guardia di Finanza: 2.666,15 euro;

Aeronautica militare: 2.640,60 euro;

Arma dei Carabinieri: 2.607,05 euro;

Marina Militare: 2.602,81 euro;

Polizia di Stato: 2.580,42 euro;

Polizia Penitenziaria: 2.456,86 euro.

I sindacati dell’Esercito Italiano chiedono una distribuzione delle risorse differente: la pubblicazione degli importi non significa che ci sia un’intesa.

Aumenti per sanità e scuola

A proposito del personale sanitario l’Aran ha anticipato le risorse a disposizione. Disponibili un miliardo e 641 milioni di euro. Dunque è previsto un aumento percentuale del 6,32%: incremento di 158 euro medi e lordi per 13 mensilità. Pure in questo caso manca l’approvazione delle organizzazioni sindacali.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intenzionato a raggiungere un accordo per il rinnovo di contratto scuola entro la fine dell’anno. Ci sarebbe un fondo a disposizione di 3 miliardi di euro: previsto quindi un incremento del 5,78% corrispondente a circa 170 euro medi e lordi di aumento. I sindacati sono insoddisfatti, però, dalla cifra e si spera in nuovo stanziamento di risorse nella legge di bilancio 2025.

Incremento di stipendio funzioni centrali

Fanno parte delle Funzioni centrali i dipendenti pubblici impiegati nei ministeri, nelle agenzie fiscali e negli enti pubblici non economici quali Inps e Inail. Prosegue la la trattativa e l’Aran ha diffuso gli importi medi e lordi per ognuna delle aree professionali.

Aumento dal 1° gennaio 2024

EP 193,90 euro;

Funzionari 141,00 euro;

Assistenti 116,10 euro;

Operatori 110,40 euro.

Le organizzazioni sindacali non sono pienamente soddisfatte e chiedono che con la prossima legge di Bilancio vengano disposte ulteriori risorse da destinare al contratto.