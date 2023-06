Disabilità, il ministro Locatelli a New York

Il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, parteciperà dal 13 al 15 giugno a New York, alle Nazioni Unite, alla 16ma Conferenza annuale degli Stati parti alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

A margine dei lavori Locatelli avrà incontri bilaterali con le controparti di Paesi europei ed extraeuropei, tra cui Australia, Canada, Finlandia, Germania, Israele, Regno Unito, Stati Uniti e Ungheria, nonché con l’Inviata Speciale del Segretario Generale dell’ONU per la Disabilità e l’Accessibilità, María Soledad Cisternas Reyes.

“Mi aspetto che l’Italia diventi sempre più protagonista in campo internazionale sui temi della disabilità” – dichiara il Ministro Locatelli-. “Certamente nel nostro Paese dobbiamo migliorare norme e attualizzare leggi, ma il modello della coprogrammazione e della coprogettazione tra Istituzioni e Terzo settore ha dato vita a servizi, progetti e attività straordinarie che possono diventare un esempio di azione per molti altri Paesi”.