Disavventura per una famiglia torinese, bloccata nell’ascensore della casa museo di Pirandello

Disavventura per una famiglia di Torino in vacanza in provincia di Agrigento. La coppia piemontese e i tre figli piccoli sono rimasti bloccati all’interno dell’ascensore nella Casa Museo di Luigi Pirandello in contrada Caos.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta prontamente una squadra di vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri in poco tempo sono riusciti a liberare la famiglia bloccata all’interno dell’ascensore.