Disavventura Federer a Wimbledon: “Quasi respinto da sicurezza”

Il campione svizzero è stato quasi respinto per una visita improvvisata all'All England Club il mese scorso

Roger Federer ha conquistato la gloria del singolare maschile di Wimbledon per otto volte, ma il campione svizzero è stato quasi respinto per una visita improvvisata all’All England Club il mese scorso. Dopo essersi ritirato dal tennis professionistico a settembre, Federer ha più tempo a disposizione del solito e durante una visita a Londra ha deciso di visitare il famoso impianto. I campioni a Wimbledon diventano membri onorari del club, ma si scopre che la tessera che viene loro data è piuttosto importante, in particolare quando la sicurezza insiste per vederla.

Federer ha pubblicato una foto del trofeo di Wimbledon sui social media il 25 novembre, con la didascalia: “Piacere di rivederti”. Si è poi scoperto che è stato un vero sforzo entrare sul terreno di gioco prima di fare quello scatto, con Federer che questa settimana ha detto al presentatore del Daily Show Trevor Noah quanto sia stato un calvario.

Il 41enne ha raccontato la ‘divertente’ disavventura: “Non sono mai stato a Wimbledon quando il torneo non è in corso, quindi guido fino al cancello, dove di solito entrano gli ospiti, dove si arriva e poi si sale. Esco e dico al mio allenatore che era con me in quel momento, Severin, esco a parlare con la signora della sicurezza. Allora esco e dico, ‘Sì, ciao, mi stavo chiedendo come posso entrare a Wimbledon? Dov’è l’ingresso? Dov’è il cancello?’. E lei mi risponde ‘Ha una tessera associativa?’. Io sono tipo, ‘Uh…, ne abbiamo una?'”. Di solito le porte sono aperte per Federer, 20 volte campione del Grande Slam, ma questa volta sembravano chiuse, nonostante i suoi numerosi successi passati sui famosi campi in erba, avendo vinto Wimbledon ogni anno dal 2003 al 2007, prima di aggiungere titoli nel 2009, 2012 e 2017. Tuttavia, è utile avere una tessera per entrare in un club, come ha chiarito il funzionario della sicurezza.

Ad un certo punto la sua fortuna è girata. “Esco dall’auto e una persona a caso cammina sulla passerella e dice: ‘Oh signor Federer, non posso credere che sia qui a Wimbledon! Possiamo fare un selfie?'”, ha detto Federer. “Sono tipo…, ‘Sì! Facciamo una foto!’. E le guardie di sicurezza che sono lì dicono, ‘Oh mio Dio, signor Federer, cosa ci fai qui? Ha la sua tessera?'”. Federer risponde ancora di no, ma questa volta, però, la sua fortuna è arrivata. “Ma è possibile entrare?'”, ha reiterato la richiesta. “Certo che apriremo la porta, lascia che organizzi il suo ingresso…”. Tutto è bene quel che finisce bene anche per l’ex numero uno del tennis mondiale che sebbene non sia stato in grado di giocare a causa di un infortunio l’ultima edizione, ha fatto una fugace apparizione a Wimbledon nel 2022 in una formazione di campioni per celebrare i 100 anni di Centre Court.