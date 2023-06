Ars approva disegno di legge sulle farmacie rurali in aree difficili: “Un successo”

Un ddl che vede come primo firmatario Alessandro De Leo di "Sicilia Vera" e che da mesi è al centro dei dibattiti all'Ars.

Un disegno di legge che va in aiuto a tutte quelle farmacie che si trovano in territori difficili e poco popolosi in Sicilia.

Questa è l’idea di Alessandro De Leo e dei colleghi del gruppo di “Sicilia Vera” per quelle attività di ambito sanitario che da anni, soprattutto dopo il Covid, hanno trovato delle difficoltà nella gestione dei servizi essenziali. Dopo mesi di lavoro, il Ddl è stato approvato nelle scorse ore in Sala d’Ercole.

Disegno di legge di “Sicilia Vera” per le farmacie

“Abbiamo tutelato il diritto alla salute – spiega il primo firmatario, Alessandro De Leo – nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, sotto il profilo dell’assistenza farmaceutica. Abbiamo dato dignità a chi lavora in bassi insediamenti urbani, prevedendo l’aumento dell’indennità di residenza per evitare la loro chiusura”.

E a sostenere la battaglia del deputato regionale messinese c’è anche l’onorevole La Vardera con incontri, emendamenti e lavoro.

“Assieme a De Leo – continua il presidente di “Sud chiama nord” La Vardera – abbiamo lavorato mesi e mesi su questo articolato. È una vittoria per tutti noi, ma soprattutto per tutte le farmacie che oltre ad essere semplici ‘farmacie’ in quei territori diventano dei veri e propri presidi di primo soccorso. Oggi, hanno vinto i cittadini”.