Disoccupazione agricola giugno 2023, quando arriva il pagamento? Tutte le informazioni

Quando viene pagata la disoccupazione agricola per il mese di giugno 2023? Ecco tutte le informazioni necessarie.

Quando avverranno i pagamenti per la disoccupazione agricola a giugno 2023? Se lo stanno chiedendo i percettori della misura in attesa di ricevere l’accredito del bonus. Il termine per la presentazione delle domande per accedere al contributo relativo all’anno 2022 era scaduto lo scorso 31 marzo.

Disoccupazione agricola, chi ne ha diritto e chi no

Ad avere diritto alla misura sono quegli operai che lavorano nel settore dell’agricoltura o che sono iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli. Possono percepirla gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato che sono stati licenziati, i compartecipanti familiari e i piccoli coltivatori diretti.

Sono esclusi dall’indennità i lavoratori che sono iscritti a gestioni autonome o alla gestione separata dell’INPS e i pensionati dal 1° gennaio dall’anno per cui presentano la domanda di disoccupazione agricola. Così come sottolineato dall’Istituto, è necessario avere accumulato almeno 102 giornate di lavoro negli anni 2021-2022, vale a dire il biennio precedente.

Disoccupazione agricola, quando viene pagata

L’INPS non ha specificato una data precisa nella quale possono essere erogati i contributi. Tuttavia, i primi pagamenti potrebbero avvenire già a partire da questa settimana e potrebbero proseguire nel corso della seconda metà del mese di giugno 2023.

Le giornate di pagamento possono variare in base a quanto viene elaborata l’istruttoria da parte dell’INPS. C’è comunque un modo per potere controllare quotidianamente l’avanzamento del pagamento della disoccupazione agricola per giugno 2023.

Il percettore potrà infatti accedere al Fascicolo Previdenziale dell’INPS sul portale web dell’istituto. In questa pagina verranno visualizzate le date di pagamento delle mensilità precedenti e gli importi dei citati pagamenti.

Foto di repertorio