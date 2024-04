Dolore a Caccamo, si è spenta la 17enne Myriam Baratta: il sindaco proclama il lutto cittadino

"Interpretando il sentimento di dolore collettivo e in segno di rispetto e partecipazione, saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche e saranno esposte le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici"

Il sindaco di Caccamo Franco Fiore ha proclamato il lutto cittadino per la morte della 17enne Myriam Baratta, che ha lottato fino all’ultimo contro la sua malattia. In un primo momento la comunità, dopo dei segnali confortanti, aveva creduto in un miracolo e soprattutto che le condizioni della ragazza potessero migliorare, ma purtroppo non è andata così.

Caccamo, comunità sconvolta

Il lutto cittadino è stato proclamato per la giornata di domani, sabato 20 aprile, lo stesso giorno in cui verranno celebrati i funerali alle ore 15 nella chiesa della Santissima Annunziata. Il primo cittadino nella sua ordinanza ha scritto che: L’intera cittadinanza è scossa dalla scomparsa della giovane Myriam. Interpretando il sentimento di dolore collettivo e in segno di rispetto e partecipazione, saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche e saranno esposte le bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici”.

Caccamo, l’amica Marzia: “Hai combattuto con tutta te stessa”

La ragazza era molto conosciuta in città per la sua tenacia, ma ancor di più per il coraggio con cui ha lottato fino all’ultimo contro la malattia. Sono diversi i tributi che stanno circolando in queste ore si social. Uno di questi è della sua migliore amica Marzia: “Hai combattuto con tutta te stessa e avevamo creduto di poterti riabbracciare, di potere fare ancora tante cose insieme. Che vita ingiusta, che realtà inaccettabile. Non esistono parole per spiegare a te e ai tuoi genitori quello che ognuno di noi qui a Caccamo sta provando”.

