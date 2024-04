Si tuffa da una diga per video social: muore annegato a 20 anni

Un giovane ha perso la vita per realizzare un video estremo dedicato ai suoi follower. Il 20enne brasiliano, Diego Kaua Oliveira Santos.

Un giovane ha perso la vita per realizzare un video estremo dedicato ai suoi follower. Il 20enne brasiliano, Diego Kaua Oliveira Santos, noto artista di funk conosciuto quale Mc Dieguin Md, è annegato in un lago vicino Americana a San Paolo. Il ragazzo – nato a Paulínia, aveva circa 275mila follower su Kwai e oltre 230mila iscritti sul proprio canale YouTube – si è lanciato dalla diga del Salto Grande il 16 aprile. Gli increduli amici hanno visto tutto la tragedia e tentato di salvarlo. Diego ha lavorato nel mondo della musica pubblicando pure canzoni su varie piattaforme digitali.

Il soccorso e il tragico decesso

Un amico ha affermato che la vittima aveva iniziato ad avere delle difficoltà trascinandolo verso il fondo dunque ha dovuto lasciarla andare per salvarsi. A quel punto ha chiesto aiuto ai presenti ma purtroppo per Santos non c’è stato nulla da fare. I sanitari intervenuti hanno solo potuto accertare la morte del 20enne. Aperta un’indagine dalle autorità che si stanno occupando di determinare l’esatta dinamica dei fatti. Il fratello del giovanissimo ha annunciato la notizia. “Diego si è tuffato nel fiume e non è più risalito a galla. Dopo qualche ora è stato ritrovato il corpo. Mio fratello è morto, ho il suo cellulare e sto controllando io il suo profilo social” ha detto.