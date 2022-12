“Domenica In”, ospiti e anticipazioni del 18 dicembre

Nuova puntata di "Domenica In" con Mara Venier. Anche questa settimana il programma andrà in onda in versione ridotta per lasciare spazio ai Mondiali di calcio in Qatar.

Domenica 18 dicembre Mara Venier torna con una nuova puntata di Domenica In in onda su Rai Uno a partire dalle ore 14:00.

Come accade già da qualche settimana, la puntata sarà trasmessa in versione ridotta. Per dare spazio alla finale dei Mondiali di Calcio che si stanno svolgendo in Qatar, la “Zia” più amata dai telespettatori di Rai Uno saluterà il suo pubblico alle 15:30.

La riduzione dei tempi, però, non coincide con assenza di qualità. Anche stavolta, infatti, Mara Venier accoglierà un ospite d’eccellenza.

Da giorni la conduttrice lo annuncia e anche l’ospite in questione ha confermato via social che ci sarà. L’idea è di dedicare una puntata di Domenica In interamente a lui. Si tratta di Eros Ramazzotti che trascorrerà il sabato pomeriggio in compagnia di Mara Venier.

Il 2022 di Ramazzotti

Per Ramazzotti il 2022 è stato l’anno del ritorno sulle scene musicali. Mentre si racconta sui social in cui mostra le sue più grandi passioni, alcuni spaccati di vita, le ore in sala di registrazione e le foto con i figli che sono l’amore della vita, l’artista ha saputo far capire ai tanti fan sparsi nel mondo che stava lavorando a nuova musica.

Lo scorso settembre, infatti, Eros Ramazzotti ha rilasciato “Battito Infinito”, il suo nuovo progetto discografico. Al disco ha fatto seguito un tour importante in giro per il mondo che continuerà nel 2023 in Europa.

Il cantautore romano è reduce dalla prima trance del suo tour. Il “Battito infinito world tour” ha toccato Messico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Argentina, Cile, Brasile e Venezuela. Ma è solo l’inizio di un tour che lo vedrà da febbraio a maggio 2023 con dieci date italiane in programma a Milano, Torino, Firenze, Eboli, Roma e Jesolo.

Per l’occasione, Domenica In sarà proprio uno speciale dedicato all’artista. Si ripercorrerà, quindi, la sua carriera a cominciare dagli esordi per arrivare ai giorni nostri. Non mancheranno video omaggio, sorprese e saluti da parte di colleghi amici ed estimatori. Siamo certi che zia Mara proverà anche a sapere di più della vita privata del cantante che, fra qualche mese, diventerà nonno. Attese alcune performance di Ramazzotti con le canzoni più note della sua discografia.

Oltre a Eros Ramazzotti, dovrebbe essere presente anche Orazio Schillaci, Ministro della Salute, per fare gli auguri di Natale alle famiglie italiane ma non è confermato.