Donna morta a Lampedusa, cadavere resta sugli scogli per tutta la notte

Non è stato possibile recuperare ieri il cadavere della donna morta a Lampedusa. Le operazioni riprenderanno oggi.

È rimasto per tutta la notte sugli scogli di Punta Alaimo a Capo Grecale, sull’isola di Lampedusa, il corpo senza vita di una donna – probabilmente una migrante annegata in mare – avvistato nelle scorse ore.

Ad accorgersi della presenza del cadavere erano stati alcuni abitanti dell’isola e dei turisti. Si troverebbe a poca distanza dal punto dove sorge il faro di Lampedusa.

Il corpo “sorvegliato” dai vigili del fuoco

Per tutta la giornata di ieri i vigili del fuoco e gli operatori della Guardia Costiera hanno tentato di recuperare la salma, ma le operazioni non hanno dato l’esito sperato. Sul punto è rimasto acceso un grosso faro puntato dai vigili del fuoco per “sorvegliare” il cadavere.

Il corpo della donna è rimasto infatti bloccato in un’insenatura. L’intervento proseguirà stamattina, con la speranza di riuscire finalmente a recuperare i resti umani.