Donna sta per partorire e trova il compagno morto: la diagnosi sbagliata e il dramma

Muore prima della nascita della figlia. A Manchester Rebecca Moss nel cuore della notte mentre era incinta al nono mese ha provato a svegliare il compagno capendo che doveva partorire. L’uomo, il 40enne Thomas Gibson, non rispondeva poiché deceduto nel sonno. La donna ha tentato di svegliarlo ma il corpo era “freddo e rigido”. La vicenda si è verificata il 7 giugno 2023 e adesso sono state stabilite le cause della morte. Il cadavere è stato condotto in ospedale per l’autopsia mentre la donna stava andando a partorire.

La ricostruzione dei fatti

Il malcapitato prima della tragedia si era recato dal medico per un forte mal di stomaco percepito da tre settimane. Un dottore assunto da poco lo ha visitato riscontrando una potenziale anomalia cardiaca senza chiedere altri esami. Nelle ultime ore è invece emerso che il Wythenshawe Hospital A&E ha dichiarato che si trattava di un’aritmia. Questa poteva causare un improvviso arresto cardiaco. La diagnosi dunque è stata sbagliata.