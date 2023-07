Donna trovata morta in un parco: tra i sospettati c’è un orso grizzly

Il corpo di una donna è stato rinvenuto senza vita all'interno di un parco: accanto al cadavere della vittime tracce di un orso

Un orso grizzly sarebbe tra i sospettati per la morte di una donna, trovata senza vita su un sentiero vicino al Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. L’accaduto ricorda molto da vicino la storia del runner Andrea Papi, aggredito e ucciso ad aprile in Trentino: per quella vicenda è stata catturata l’orsa Jj4, la cui sorte non è stata ancora definitivamente decisa.

Trovate tracce dell’orso accanto al cadavere

Secondo fonti del parco di Yellowstone, vicino al corpo della donna, ritrovato sabato non lontano dalla città di West Yellowstone, nello Stato del Montana, sono state trovate proprio tracce di un orso grizzly, fatto che ha subito lasciato pensare a un’aggressione da parte dell’animale. I guardaparco hanno però sottolineato che al momento non c’è conferma ufficiale sulla causa della morte.