Supermercati e negozi aperti il Primo maggio in Sicilia: ecco dove fare la spesa lunedì

Sarà possibile fare acquisti in Sicilia, presso alcuni supermercati e attività commerciali, che resteranno aperti tutto il giorno oppure con orari ridotti. Ecco quali sono

Anche lunedì Primo maggio, per la festa dei lavoratori, sarà possibile fare acquisti in alcuni supermercati e attività commerciali, che resteranno aperti tutto il giorno oppure con orari ridotti.

Ecco quelli che terranno le serrande alzate e gli altri che, invece, non apriranno.

Supermercati e negozi aperti il Primo maggio a in Sicilia: ecco dove fare la spesa lunedì

Centri commerciali aperti per il primo maggio

Molti centri commerciali di Catania e provincia saranno chiusi, come per esempio il Centro Sicilia.

Saranno Aperti Uci Cinema e Mc Donald’s nei seguenti orari:

Uci Cinema dalle 15:00 all’1:00;

Mc Donald’s dalle ore 7:00 alle ore 00:00.

Saranno chiusi in occasione della Festa dei Lavoratori anche:

Le Porte di Catania;

Le Ginestre;

Etnapolis;

I Portali;

Katanè.

Prevista invece apertura straordinaria per il Sicilia Outlet Village a partire dalle ore 10 fino alle ore 21.

Supermercati aperti in Sicilia per il primo maggio

Lidl e Conad

La catena Lidl chiuderà la maggior parte delle proprie sedi. Lo stesso domenica, essendo previste aperture dal lunedì al sabato. Ma sul sito web ufficiale è possibile verificare se sono previste aperture straordinarie e con quali orari.

Per quanto riguarda Conad, la decisione di aprire o meno e con quali orari (solitamente compreso tra le 7 e le 21) spetta ai soci. Si consiglia, perciò, si informarsi in anticipo presso il supermercato stesso.

I supermercati Carrefour saranno aperti a macchia di leopardo sul territorio. Per conoscere i dettagli, occorre controllare gli orari di apertura sul sito web.

MD e Penny

Aperti, invece, i punti vendita di MD, ma con orari straordinari delle festività. Lo stesso vale per i negozi Penny: alcuni rimarranno aperti per l’intera giornata, mentre altri potrebbero essere del tutto chiusi. In entrambi i casi si consiglia di consultare i siti web ufficiali dei supermercati per maggiori informazioni.