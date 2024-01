Dramma in piazza: pitbull attacca bimba di due anni e la azzanna

Una bimba di due anni e mezzo è stata attaccata da un pitbull mentre giocava in piazza: nei guai il proprietario del cane

Tragedia sfiorata a Canepina, in provincia di Viterbo. Una bimba di appena due anni e mezzo è stata azzannata ai piedi da un pitbull. I fatti si sarebbero verificati nel pomeriggio dello scorso giovedì. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che la piccola al momento del ferimento si trovasse in piazza Garibaldi, quando improvvisamente il cane, che in quel momento girava libero, l’avrebbe attaccata ferendole i piedi. La piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Belcolle, dove tuttora è ricoverata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo forestale. I militari durante le indagini hanno riscontrato gravi irregolarità commesse dal proprietario del cane. In particolare l’omessa custodia di animali pericolosi e la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI