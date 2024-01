Tragedia in palestra: 29enne si accascia durante allenamento e muore davanti alla fidanzata

Un giovane di soli 29 anni ha perso la vita per cause ancora ignote mentre si allenava in palestra in compagnia della fidanzata

Si stava allenando in palestra insieme alla fidanzata, quando improvvisamente si è accasciato a terra ed è morto, probabilmente a causa di un malore. La vittima si chiamava Nicola Ciampa, appena 29 anni, per una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Il dramma si è consumao nella palestra “Energy Planet” di Taurasi, in provincia di Avellino, dove il 29enne si allenava quasi quotidianamente. La vittima infatti, oltre a essere un militare (corsista presso la caserma Magrone di Maddaloni) era anche un body builder.

Le indagini sulla morte

I soccorsi sono stati immediati. Purtroppo, nonostante la tempestività, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutili i tentativi di rianimazione, riporta Il Mattino. Sulla morte del giovane indagano i carabinieri di Maddaloni che hanno effettuato un sopralluogo presso la palestra sia nella sala dove il 29enne stava svolgendo gli esercizi sia nella sala spogliatoi. La salma di Nicola Ciampa, dopo i primi accertamenti del medico legale è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta in attesa di disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria sull’eventuale esame autoptico.

