Tragedia nel Palermitano, si confessa e poi muore per malore: comunità sotto shock

Il 77enne si sarebbe accasciato al suolo a pochi passi dalla chiesa dell'Annunziata di Caccamo (PA), prima di salire in auto.

Un malore fatale dopo la confessione in chiesa: è accaduto a Caccamo, in provincia di Palermo, nel pomeriggio del 24 gennaio. La vittima è Michele Panzeca.

I soccorsi si sono rivelati, purtroppo, inutili.

Malore dopo la confessione: morto Michele Panzeca a Caccamo

Secondo una prima ricostruzione, il 77enne si sarebbe recato nella chiesa dell’Annunziata per confessarsi. Dopo aver abbandonato l’edificio religioso, si sarebbe accasciato improvvisamente al suolo colto da un improvviso malore mentre stava per salire in auto. Purtroppo per l’uomo, nonostante il primo intervento di alcuni parrocchiani e dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Michele Panzeca era molto noto in città e, purtroppo, da tempo soffriva di sclerosi multipla. La famiglia ha chiesto di dedicare delle offerte alla ricerca contro la malattia.

Il cordoglio

Dopo il malore fatale e la morte del 77enne, l’intera comunità di Caccamo è rimasta sotto shock. Sui social sono diversi i messaggi di cordoglio che ricordano Panzeca come una “splendida persona”. Tra questi c’è quello dell’amico Pippo, che su Facebook scrive: “Caro Michele, è stato un onore averti conosciuto e condiviso amore per la cultura e passione politica. Ci lasci senza parole caro Michele, ogni volta che ci vedevamo era sempre uno scambio di sorrisi. Caccamo ha qualcosa di Michele Panzeca, che amava le arti e la bellezza della musica. Era fiero delle eccellenze caccamesi nelle arti e nella musica. Già, Caccamo città della musica, di musicisti e compositori, Il tuo volto era Caccamo e le sue immense emozioni. Riposa in pace e adesso sorridi agli angeli e ai tanti Caccamesi andati via troppo presto. Ciao Michele. Pippo”.

Immagine di repertorio