VIDEO | Droga nello zaino e anche in casa, due pusher in arresto al Borgo

Polizia in azione nel weekend contro lo spaccio di droga nel centro di Catania.

Nel corso della notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato due cittadini stranieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: nascondevano la droga nello zaino e anche in casa.

Ecco il bilancio dell’intervento degli agenti.

Droga nello zaino e in casa, due arresti a Catania

Alle ore 2 circa, due equipaggi delle volanti sono intervenuti in via Alfonzetti, dove alcuni residenti avevano segnalato che un gruppo di stranieri stava danneggiando le auto in sosta. Giunti nel luogo indicato, gli agenti hanno effettivamente trovato alcune auto danneggiate e, poco distante, tre cittadini stranieri che si stavano allontanando ma che i poliziotti hanno fermato.

Dopo il controllo e la verifica dei documenti, gli agenti hanno identificato i tre: si trattava di tre cittadini mauriziani di 26, 32 e 37 anni. Sottoposto il gruppo a perquisizione, nello zaino di uno dei tre gli agenti hanno trovato circa 120 grammi di marijuana. Gli operatori hanno poi proceduto al controllo nelle case dei tre (due dei quali conviventi), rispettivamente al Borgo e a San Berillo vecchio.

I provvedimenti

Nella casa di San Berillo Vecchio, gli agenti non hanno trovato nulla di rilevante; nell’altra, quella del 32enne e del 37enne, invece, hanno trovato le prove dell’attività di spaccio di droga di entrambi.

I poliziotti hanno trovato 230 grammi di marijuana, abilmente nascosta all’interno della penisola di un divano, ma anche materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Viste le prove raccolte, i due sono stati arrestati.