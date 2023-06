Educatore posta foto mentre bacia ragazzo, diocesi lo sospende. Il sindaco: “Pensavo Medioevo fosse finito”

Il ragazzo era l'unico responsabile maggiorenne e ha deciso di ritirarsi anche dal ruolo di organizzatore

Una foto mentre baciava un altro ragazzo pubblicata sui social è costato il posto ad un giovane educatore di un campo estivo a Cesena. La diocesi, infatti, ha deciso di sospenderlo dall’incarico nonostante l’imminente partenza del progetto, mettendo così in difficoltà decine di genitori.

Sì perché il ragazzo in questione era il referente principale, nonché unico maggiorenne, e una volta sospeso dal ruolo ha deciso di ritirarsi anche come organizzatore, cancellando di fatto il centro estivo. “È una vicenda per tutti noi dolorosissima che ci ha lasciato una profonda sofferenza”, il commento della parrocchia.

Il sindaco di Cesena: “Pensavo Medioevo fosse finito: mi sbagliavo”

La vicenda che non è passata inosservata, con il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che ha espresso tutta la sua contrarietà alla vicenda attraverso un post pubblicato questa mattina su Facebook.

“Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle nostre spalle – le parole del primo cittadino – e che episodi di discriminazione come questo, inaccettabili, fossero estranei alla nostra città. Evidentemente mi sbagliavo”.