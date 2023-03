Elezioni Catania, una mano di… advertising

Manca sempre meno alle prossime amministrative che decreteranno il nuovo sindaco della città etnea: occhio anche all'advertising

Catania come Gotham city, avvolta nell’oscurità. Chi salverà la Città dell’Elefante dalle tenebre? Nei cartelloni apparsi nelle ultime ore in giro per le vie del centro sembra esserci un ammiccamento a un aspirante “batman” (The Return, si capisce), un cavaliere che potrebbe avere lo stesso colore del cavallo di Napoleone. Sarà che la campagna elettorale sta entrando nel vivo e dunque intanto, tra schermaglie e candidati all’improvviso, c’è chi prova a dare (o a darsi, fate voi) una “pittata” con l’advertising. E se è vero che “niuru cu niuru nun tingi”… restano almeno cinquanta sfumature. Ma mica di grigio, si capisce.