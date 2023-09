Emergenza irrigua a Licata: in arrivo due milioni di metri cubi di acqua dalla diga San Giovanni

Una dotazione di due milioni di metri cubi di acqua dalla diga San Giovanni per superare l’emergenza irrigua nel territorio di Licata,

Una dotazione di due milioni di metri cubi di acqua, provenienti dalla diga San Giovanni (messa a disposizione dall’Autorità di bacino), per superare l’emergenza irrigua nel territorio di Licata, in provincia di Agrigento. È questo il risultato della conferenza di servizi che si è svolta oggi, negli uffici dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, convocata su iniziativa dell’assessore Luca Sammartino. Hanno preso parte alla riunione rappresentanti del Comune di Licata, del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia e della Direzione generale per le dighe del ministero delle Infrastrutture.

Territorio di Licata pertinenza del consorzio di bonifica di Agrigento

Per assicurare, inoltre, agli agricoltori una regolare fornitura idrica anche per il futuro, nel corso della riunione è stato deciso che il territorio di Licata passi dalla pertinenza del Consorzio di bonifica di Gela a quello di Agrigento. Una scelta che rende possibile la progettazione, di concerto con i privati interessati, di una rete idrica di circa dieci chilometri che colleghi la diga San Giovanni con il territorio irriguo di Licata.