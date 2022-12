Emirati, l’imprenditore Andrea Costatino torna in Italia

Era bloccato negli Emirati dopo essere stato rilasciato dal carcere nel paese del Golfo

Si è sbloccata la vicenda dell’imprenditore Andrea Costantino, che era bloccato negli Emirati dopo essere stato rilasciato dal carcere nel paese del Golfo e che per mesi ha vissuto all’interno di una dependance della nostra ambasciata di Abu Dhabi. Costantino stamane è intervenuto in diretta a Radio Libertà.

“Questa soluzione tecnica è stata resa possibile grazie a Vignali (Luigi, direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina, ndr), persona speciale che ha trovato questo escamotage tecnico per permettermi di rientrare” in Italia. Lo ha dichiarato a Radio Libertà l’imprenditore Andrea Costantino, spiegando come ha lasciato gli Emirati, dove era bloccato da tempo.

Dopo aver ringraziato l’ambasciatore italiano negli Emirati, Lorenzo Fanara, Costantino ha precisato di essere atterrato a Milano stamane alle 6.55. “Quando sono sceso dall’aereo mi ha chiamato Vignali e mi ha detto: ‘Andrea bentornato, adesso chiamo il presidente della Repubblica e lo informo’ – ha affermato Costantino – Ieri Matteo nazionale (Salvini, ndr) mi ha scritto cinque minuti dopo (la notizia che sarebbe stato liberato, ndr) dicendomi: ‘ottima notizia, adesso brinderemo con rigoroso vino italiano’ “.