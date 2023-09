Enna, un messaggio di legalità veicolato tramite l’arte

Concluso il progetto organizzato da Questura ennese e Liceo artistico regionale Cascio, che ha permesso agli alunni dell’istituto di realizzare quattro opere oggi esposte all’interno degli uffici

ENNA – Nel corso del passato anno scolastico la Polizia di Stato e la Questura ennese hanno intrapreso una fattiva e proficua collaborazione con il locale Liceo artistico regionale Cascio per la realizzazione di opere artistiche da collocare sulle parti comuni degli uffici.

Il progetto, denominato Arte e Legalità, cui ha fattivamente partecipato anche il Libero Consorzio comunale di Enna, è stato portato a termine con la realizzazione di quattro opere d’arte su tela delle dimensioni di metri 2×1, e dello stemma araldico della Polizia di Stato in rilievo su legno. Come spiegato dalla Questura, “le pregevoli opere (tra cui anche un San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato) che richiamano altresì i valori della solidarietà a tutela dei cittadini, sono frutto del lavoro progettuale prima e realizzativo dopo degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo del Liceo artistico regionale Cascio, mirabilmente coordinati dal dirigente scolastico professoressa Graziella Bonomo”.

L’importante risultato, fortemente voluto dal questore della provincia di Enna, Corrado Basile, ha permesso di impreziosire gli uffici della Questura a vantaggio dei cittadini e degli operatori che vi lavorano. La presentazione ufficiale delle opere è avvenuta nel corso di una cerimonia, alla presenza del prefetto Carolina Ippolito, del commissario straordinario del Libero Consorzio comunale Girolamo Di Fazio e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Enna-Caltanissetta Filippo Ciancio.

In occasione della cerimonia il questore Basile ha voluto anche invitare a prendervi parte i funzionari e il personale tutto della Questura, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della Polizia di Stato, “a testimonianza della valenza anche sociale e del prezioso patrimonio artistico acquisito in nome della bellezza dell’arte che testimonia l’impegno, mai venuto meno, per garantire ordine e legalità”.