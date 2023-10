“Eppure cadiamo felici”, nuova serie Rai: cast, trama, come vederla

Dal libro di Enrico Galiano a RaiPlay: arriva la serie TV "Eppure cadiamo felici".

Da libro a serie tv. Il passo è stato breve anche per “Eppure cadiamo felici” di Enrico Galiano. Non è la prima volta, infatti, che un caso letterario, nonché bestseller, venga notato dagli addetti ai lavori del cinema e delle serie tv e diventi una produzione per la televisione o le piattaforme di streaming.

Il prossimo 6 ottobre 2023 su RaiPlay sarà disponibile “Eppure cadiamo felici” in versione serie tv. È la prima volta per Galiano che un suo libro prende vita con personaggi in carne e ossa, ambientazioni e dialoghi che si possono sentire e vedere.

“Eppure cadiamo felici”: trama e cast

La serie tv è diretta da Matteo Oleotto, Valerio D’Annunzio e Vanessa Picciarellia firmano la sceneggiatura. È prodotta da Pulispei in collaborazione con Rai Fiction e Verdiana Bixio nel ruolo di produttrice. È composta da otto episodi.

Enrico Galiano, scrittore del libro da cui la serie è liberamente ispirata, ha commentato sul suo profilo Instagram. “ALLA FINE, È SUCCESSO. Questo libro qui, che un po’ mi ha cambiato la vita, adesso è diventato immagini su schermo, parole che si possono sentire – ha scritto Galiano a corredo di un’immagine dei protagonisti e della copertina del libro – Adesso non posso dire altro, magari se ne avrete voglia ve ne parlerò nei prossimi giorni. Ma ecco, è successo. Sta per succedere. Succederà”.

Parole che trapelano un entusiasmo nello scrittore che vedrà vivere sullo schermo il suo bestseller.

La trama di “Eppure cadiamo felici”

Gioia, la protagonista, ha sedici anni. Sabrina, sua madre, è la sua nemesi. Da quando ha lasciato il marito, non è in grado di abitare nello stesso posto a lungo. Stavolta Sabrina ha deciso di trasferirsi a Gorizia nella casa di nonna Claudia. Il trasferimento per Gioia non è facile. Non si sente a suo agio nella nuova scuola dove le mode, le feste e avere una comitiva sono al centro delle giornate dei compagni di classe. Una notte incontra Lo con il quale inizia a conoscersi meglio e scopre che al mondo esiste qualcuno che la comprende e che sa come non farla sentire sola. Sabrina ritroverà una vecchia conoscenza che adesso è diventata professore di chimica. Galeotto sarà Tinder.

Il cast

I personaggi della serie sono interpretati da: Gaja Masciale, Costantino Seghi, Giorgia Wurth, Paola Sambo, Enea Barozzi, Margherita Morchio, Andrea Germani e Matteo Branciamore.

Dove e come guardare la serie

La serie sarà disponibile on demand esclusivamente su RaiPlay, il cui accesso è gratuito.

