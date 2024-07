Esame per l’abilitazione avvocato 2024, il bando di concorso

Le informazioni sulle prove e le modalità di partecipazione dal Ministero della Giustizia.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il bando di concorso per l’accesso all’esame di abilitazione per esercitare la professione di avvocato dell’anno 2024.

Ecco i dettagli sulle prove e le modalità di partecipazione.

Esame abilitazione avvocato 2024, il bando di concorso

Il Ministero ha pubblicato il bando relativo alla sessione dell’esame di Stato per aspiranti all’abilitazione all’esercizio della professione forense nelle sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e nella Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.

Le prove e le materie, cosa studiare

L’esame abilitante alla professione di avvocato del 2024 prevede:

Una prova scritta sui temi formulati dal Ministero della Giustizia, che prevede la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato può scegliere la materia tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.

sui temi formulati dal Ministero della Giustizia, che prevede la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato può scegliere la materia tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. Prova orale articolata in tre fasi: la prima prevede una discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso in una materia a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo; la seconda fase, invece, prevede una discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica su tre materie a scelta tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale; l’ultima fase, infine, prevede la dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e dei doveri dell’avvocato.

Come candidarsi

Per partecipare all’esame di abilitazione per la professione di avvocato, la domanda deve essere presentata tramite il sito internet www.giustizia.it, sezione “Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni”. Bisogna effettuare la registrazione e autenticarsi tramite SPID/Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi (CNS). Il candidato è tenuto a pagar 78,91 euro per l’ammissione all’esame. C’è tempo fino al 12/11/2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI