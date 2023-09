Scoppia bombola del gas in casa, 53enne muore ustionato

Troppo gravi le conseguenze riportate a seguito dello scoppio della bombola di gas, l'uomo è morto nella serata di ieri.

È morto ieri sera all’ospedale Cardarelli di Napoli un uomo di 53 anni che era rimasto gravemente ferito in occasione dello scoppio di una bombola di gas avvenuta all’interno di un appartamento di via Padre Ludovico di Casoria.

Esplosione bombola di gas, la ricostruzione

La vittima è Salif Lancone, originario del Burkina Faso. L’uomo aveva riportato delle gravi ferite su tutto il corpo ed è morto nelle scorse ore a causa delle complicazioni cliniche dovute alle sue condizioni di salute.

L’esplosione della bombola di gas aveva causato un incendio all’interno dell’abitazione e danni anche al resto dell’edificio.

Per questo motivo si era reso necessario il momentaneo sgombero di quattro nuclei familiari, per un totale di 6 persone, al fine di accertare la stabilità dell’immobile. L’appartamento dove si è verificato lo scoppio è stato sequestrato e dichiarato inagibile, così come le altre case.