Esplosione nella notte a Palermo, ladri prendono di mira bancomat ma fuggono a mani vuote

Ancora un’esplosione al bancomat a Palermo, un tentato furto non portato a termine: è accaduto la scorsa notte alla Banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo, all’angolo tra viale Regione Siciliana e via Platania. E’ il terzo caso in poche settimane.

Forte boato

I malviventi avrebbero fatto esplodere (intorno alle ore 3) un ordigno posizionato sul bancomat, vicino all’ingresso della banca. Il forte boato ha svegliato i residenti e, subito dopo, sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per chiedere l’immediato intervento. Fallito il tentativo dei ladri di portare via la cassaforte, ingenti i danni arrecati all’istituto di credito. Indagini in corso per risalire all’identità dei malviventi, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.