Europee, patto FI-Movimento sviluppo Ibleo. Falcone: “Felici della condivisione”

Impegnato con Forza Italia, Marco Falcone ha ottenuto il sostegno del Movimento politico Sviluppo Ibleo in vista delle elezioni europee di giugno. Alle ore 18.00 di oggi, sabato 6 aprile, a Vittoria si terrà un’assemblea pubblica in cui verrà sancito il patto politico tra il movimento Ibleo e l’assessore regionale all’Economia. A partecipare all’incontro sarà anche Biagio Pelligra, consigliere comunale del luogo.

Forza Italia, Marco Falcone: “Felici del sostegno del Mpsi”

Sul tema e l’alleanza con il Movimento politico sviluppo Ibleo per le europee di giugno, l’assessore regionale Marco Falcone ha affermato: “Forza Italia, come ribadito dal nostro segretario Tajani è il naturale punto di riferimento per tutti i movimenti civici che lavorano nel campo del popolarismo, coniugando cultura liberale e sensibilità alle istanze sociali. Siamo felici di condividere assieme al Mpsi un percorso che punterà sulla difesa del territorio ragusano. Ma anche e degli interessi delle forze produttive, facendo seguire i fatti agli impegni che assumiamo dinanzi alla comunità degli Iblei” – ha concluso Marco Falcone.