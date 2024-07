Ex Blutec, Tamajo: “Ricerchiamo soluzioni concrete, priorità la tutela dei lavoratori”

L'assessore: "Siamo pronti a fare il massimo sforzo per raggiungere un accordo che rappresenti un punto di svolta per industria e occupazione in Sicilia".

“Grazie all’impegno del mio assessorato, si sono riaccesi i riflettori su una questione che in passato è stata caratterizzata da promesse non mantenute, creando aspettative deluse tra i lavoratori e la comunità locale. La Regione Siciliana e la Pelligra Holding hanno confermato la volontà di trovare una soluzione definitiva“: così assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo esprime soddisfazione per il progresso compiuto nella risoluzione della vertenza ex Blutec di Termini Imerese.

Negli scorsi mesi è stata annunciata la cessione dell’ex stabilimento industriale al gruppo dell’imprenditore australiano.

Edy Tamajo e i progressi sulla vertenza dell’ex Blutec

“Siamo determinati a garantire una gestione chiara, in collaborazione con l’Inps, e a lavorare con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo la prossima settimana che possa finalmente dare il via a un vero e proprio percorso di rilancio industriale per il territorio” aggiunge.

Tamajo ha inoltre sottolineato l’importanza del dialogo e della collaborazione con i sindacati e le istituzioni locali e nazionali. “La nostra priorità è la tutela dei lavoratori e la creazione di soluzioni concrete e sostenibili per il futuro – afferma – È il momento di continuare a trasformare le parole in azioni e di dare a questo territorio le opportunità che merita”. Un nuovo incontro è previsto per lunedì prossimo, “in cui si spera di definire, per concludere questa lunga vertenza”.

“Siamo pronti – conclude l’assessore – a fare il massimo sforzo per raggiungere un accordo che rappresenti un punto di svolta per l’industria e l’occupazione in Sicilia”.

