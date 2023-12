F1, Jean Todt su Michael Schumacher: “C’è, ma non è più lui”

A 10 anni dal terribile incidente sulle montagne di Meribel, Jean Todt è tornato a parlare delle condizioni di salute di Michael Schumacher

A 10 anni dal terribile incidente sulle montagne di Meribel, Jean Todt è tornato a parlare delle condizioni di salute di Michael Schumacher. L’ex team principal della Ferrari e numero 1 della Fia ha ribadito come il campionissimo tedesco stia affrontando da tempo una durissima battaglia dopo la tragedia.

Le parole di Jean Todt su Schumacher

“Michael è qui, quindi non mi manca, ma non è più il Michael di prima. È diverso ed è magnificamente sostenuto da sua moglie e dai suoi figli che lo proteggono. La sua vita ora è diversa e ho il privilegio di poter condividere momenti con lui. Questo è tutto quello che c’è da dire. Purtroppo il destino lo ha colpito dieci anni fa e non è più il Michael che abbiamo conosciuto in Formula 1”.