Femminicidi: Criminalpol-Eurispes, 124 vittime in un anno, 60 uccise dal partner o ex

La gran parte sono state ammazzate in ambito familiare o affettivo, incremento delle violenze sessuali nel biennio 2021-22

Nell’ultimo anno sono stati registrati 314 omicidi, con 124 vittime donne (+4% rispetto al 2021), di cui 102 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 60 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. E’ quanto emerge dall’indagine ‘La criminalità: tra realtà e percezione’, realizzata da Eurispes e la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Meno delitti in famiglia

Una diminuzione, invece, si rileva per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che da 148 scendono a 139 (-6%). Il totale degli omicidi commessi passa da 304 nel 2021 a 314 nel 2022 (+3%); in generale, però, si registra negli anni un calo di questo reato, basti pensare che erano il doppio nel 2007 (632).

Incremento violenze sessuali

Prendendo in considerazione il quadriennio 2019-2022, si evidenzia che gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi mostrano un significativo decremento nel 2022. Le violenze sessuali, invece, a fronte di un decremento nel 2020 rispetto all’anno precedente, mostrano un andamento in costante incremento nel biennio successivo.