Festa dei Nonni 2023, risorse fondamentali per la nostra società: tante iniziative in cantiere

Gli anziani, i nonnetti nello specifico, sono tesori da custodire sia per le famiglie che per la società intera. Si celebra domani, 2 ottobre, la Festa dei Nonni 2023. In tutta Italia sono innumerevoli le iniziative indette per sensibilizzare la popolazione alla cura dei nostri cari, anche dal punto di vista sanitario, ma pure per promuovere i rapporti intergenerazionali.

Unicef e Longevitas sul campo per la Festa dei Nonni

L’Unicef Italia, in collaborazione con l’Unpli (Unione Nazionale ProLoco d’Italia), ha prodotto il libricino Evviva i Nonni per celebrarli. Nei comitati locali, a seguito di una donazione, sarà possibile ricevere un braccialetto dedicato e un biglietto di ringraziamento. I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’Unicef per garantire acqua sicura e cure adeguate a tanti bambini e bambine colpiti da malattie prevenibili e curabili.

I volontari di diversi Comitati locali parteciperanno a iniziative ed eventi. “Il prossimo 2 ottobre celebriamo la giornata dedicata alla Festa dei Nonni e delle Nonne, pilastri e guide per le nuove generazioni di consapevolezza e memoria. L’Unicef ha sempre avuto un legame molto stretto con la Festa dei Nonni, figure fondamentali per la crescita dei più piccoli. I nonni sono custodi della memoria storica, diventando spesso promotori di solidarietà intergenerazionale e costruttori di una società non violenta” dice Carmela Pace, Presidente dell’Unicef Italia. “Ringrazio i tanti nonni e nonne volontari che, in tutta l’Italia, sono impegnati a sostenere i nostri valori ed a tutti quelli che ci sostengono costantemente: il loro esempio di solidarietà è il bene più grande che possono trasmettere. Sono certa che nei prossimi anni, dando ai giovani un insostituibile esempio, continueranno ad impegnarsi per aiutare milioni di bambini vulnerabili – conclude Pace -, purtroppo ancora invisibili”.

La Fondazione Longevitas farà passeggiate intergenerazionali, feste nei centri anziani e screening gratuiti per promuovere la longevità positiva e i legami intergenerazionali. Centinaia di nonni saranno in piazza a Roma e a Napoli.