Fiamme devastano vegetazione nel Messinese, in azione Canadair

Prosegue il caldo record in Sicilia. Le alte temperature che si stanno registrando in questi giorni sull’Isola stanno creando il rischio di incendi. Gran lavoro da parte dei vigili del fuoco e del personale della Forestale per intervenire prontamente per prevenire e contenere i possibili roghi.

Da questa notte cinque squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Messina per incendi di vegetazione nelle zone di Scoppo e Camaro. Sui due fronti di fiamma sono impegnati da stamattina due Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale.