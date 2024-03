“La finanza complementare a supporto delle aziende”: seminario in Confindustria Siracusa

Su iniziativa del Gruppo Tecnico “Credito, Finanza e Fisco” di Confindustria Siracusa, si terrà mercoledì 6 marzo un seminario.

Su iniziativa del Gruppo Tecnico “Credito, Finanza e Fisco” di Confindustria Siracusa, si terrà mercoledì 6 marzo con inizio alle ore 15,00, nella sede di Confindustria Siracusa, un seminario dal titolo “La finanza complementare a supporto delle Aziende”, con la collaborazione di Azimut, società di gestione del risparmio indipendente.

L’evento nel dettaglio

Dopo i saluti di Maria Pia Prestigiacomo, Vice Presidente di Confindustria Siracusa con delega al credito, finanza e fisco, introdurrà i lavori Giovanni Musso, Coordinatore del Gruppo Tecnico e Presidente della sezione Imprese Metalmeccaniche di Confindustria Siracusa. Il focus è sulla finanza alternativa, cresciuta notevolmente negli ultimi anni per diversificare i canali di finanziamento e non ancora sufficientemente conosciuta per i reali vantaggi che può portare alle aziende. Interverranno Marco Letizia, Direttore Responsabile Sud Italia e Toscana di Azimut e Luigi Rubino, Area Manager Sud di Azimut.

Secondo Maria Pia Prestigiacomo “L’obiettivo del seminario è quello di illustrare i vantaggi e le opportunità di questa tipologia di finanziamento come opzione complementare agli strumenti bancari tradizionali”.

“Sono sfide importanti per le nostre piccole e medie imprese – dice Giovanni Musso – con un mutamento di prospettiva nel modo di fare impresa e di rapportarsi con il mercato finanziario”.