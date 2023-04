Finanziaria, accordo Stato-Regione sul tavolo della seduta all’Ars

L’aula dedicherà un’apposita seduta al tema della stipula di un nuovo Accordo tra lo Stato e la Regione in materia finanziaria

L’Assemblea regionale siciliana dedicherà un’apposita seduta al tema della stipula di un nuovo accordo tra lo Stato e la Regione in materia finanziaria così come richiesto nelle scorse settimane dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. A renderlo noto è lo stesso De Luca che ha ricevuto una nota dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. In raccordo con i presidenti dei gruppi parlamentari, Galvagno si è impegnato ad individuare la data più opportuna per lo svolgimento del dibattito. Lo scorso 19 aprile il leader di Sud chiama Nord aveva evidenziato la necessità di affrontare l’argomento alla luce delle voci su un’avanzata interlocuzione tra il governo regionale ed il governo nazionale in merito alla definizione di un nuovo Accordo Stato-Regione.

“Fondamentale portare la discussione in aula”

“Dal momento che in passato il parlamento regionale è venuto a conoscenza solo dopo l’avvenuta stipula di accordi che spesso hanno impegnato pluriennalmente la Regione Siciliana a stringenti vincoli di finanza pubblica, determinando refluenze negative sulla capacità di spesa della regione, che si sono tradotti in minori servizi per i cittadini, nonché la rinuncia a legittime spettanze economiche nei confronti dello Stato da parte della Regione quantificate in svariati miliardi di euro, abbiamo ritenuto fondamentale portare la discussione in aula perché tutto il parlamento possa avere contezza di ciò che riguarda il futuro della Sicilia e dei siciliani”.